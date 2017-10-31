Месси вошел в топ-10 по числу матчей в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, выйдя на поле в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса", вошел в десятку игроков по наибольшему числу игр в этом турнире. Встреча против греческой команды стала для аргентинца 119-й в главном еврокубке. По этому показателю он делит место со Златаном Ибрагимовичем и Хаби Алонсо.

Первое место в этом списке занимает вратарь "Порту" Икер Касильяс (166). На второй строчке располагается бывший партнер Месси по "Барселоне" Хави (151). Тройку лучших замыкает форвард "Реала" Криштиану Роналду (143).

Трансляция матча "Олимпиакос" - "Барселона"