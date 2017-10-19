Месси во время игры с "Олимпиакосом" съел таблетку прямо на поле

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси во время матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (3:1) съел какую-то таблетку. Аргентинец еще в самом начале встречи достал ее из гетры и проглотил. По информации Marca, это была глюкоза.

Также во время матча Месси отметился забитым голом и голевой передачей на защитника Люку Диня.

Трансляция матча "Барселона" - "Олимпиакос"