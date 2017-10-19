Месси во время игры с "Олимпиакосом" съел таблетку прямо на поле

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси во время матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (3:1) съел какую-то таблетку. Аргентинец еще в самом начале встречи достал ее из гетры и проглотил. По информации Marca, это была глюкоза.
Также во время матча Месси отметился забитым голом и голевой передачей на защитника Люку Диня.
баламошка
Вечно "глюкозы" обожрётся, а потом носится как Соник супер ёжик) Фсё, инопланетное происхождение коротышки кануло в Лету, каналы ТВ-3 и Рен-ТВ упали в обморок. Нет НЛО! Нет Йети! Нет инопланетян! Есть только ВВП, Солнце, людишки и запрещённые препараты.
12:21