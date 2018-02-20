Месси, никогда не забивавший "Челси", сыграет с лондонцами с первых минут

Стал известен состав "Барселоны" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси". С первых минут на поле появится лидер атак каталонцев Лионель Месси. "Челси" является для него самым неудобным соперником: против лондонцев Месси провел восемь матчей и не забил ни разу.

Полностью состав "Барселоны" выглядит следующим образом: тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба - Ракитич, Бускетс, Паулинью - Месси, Суарес, Иньеста; запасные - Силлессен, Денис Суарес, Дембеле, Динь, Андре Гомеш, Видаль, Фермален.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.