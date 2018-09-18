00:30 | Футбол — Лига чемпионов

Менди не сыграет с "Лионом"

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Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди пропустит матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лиона". У француза травма голеностопа. Игра состоится в среду, 19 сентября.

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