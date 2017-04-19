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Майкл Оуэн: "В голе Роналду из офсайда у судьи был идеальный обзор"

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Бывший нападающий "Реала" и сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал работу арбитра Виктора Кошшои в матче 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридцами и "Баварией" (4:2 д. в.). По мнению Оуэна, судья не заметил чистый офсайд у Криштиану Роналду в эпизоде с третьим голом мадридцев.

- У судьи был идеальный обзор, он был всего в 15 ярдах, - цитирует Daily Mail Оуэна. - Если уж использовать видеоповторы, то в первую очередь - для определения офсайда.  Больше всего поразили две ошибки - удаление Видаля и один из голов Роналду.

Онлайн-трансляция матча "Реал" - "Бавария"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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