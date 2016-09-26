Маурисио Покеттино: "В матче с ЦСКА "Тоттенхэм" устроят только три очка"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА заявил, что, несмотря на большое количество травмированных, "шпоры" чувствуют себя уверенно, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Аргентинец подчеркнул, что лондонцы приехали за тремя очками.

- Дайер и Дембеле получили небольшие травмы в поединке с "Сандерлендом", - сказал Покеттино. - Мы могли их взять, но решили не рисковать. Впереди еще очень много матчей. Сиссоко получил повреждение во встрече с "Мидлсбро".

- Впервые за время вашей работы в "Тоттенхэме" у вас такой длинный список травмированных...

- Конечно, чтобы быть конкурентоспособными на всех фронтах, нужно много игроков. И я считаю, у нас с этим все в порядке. Летом мы сделали нужные приобретения и чувствуем себя уверенно.

- После поражения от "Монако" вы жестко прошлись по игрокам. Это поможет?

- Все и так понимают, что в матче с ЦСКА нам нужно только побеждать. Будет тяжело, но нас устроят только три очка.

- Не считаете, что против "Монако" вашим игрокам просто не хватило опыта игры в таком турнире?

- Нет, это не причина поражения. Мы просто плохо сыграли, а соперник использовал обе своих атаки. Да, команда у нас молодая, но она должна выходить и побеждать.