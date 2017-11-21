Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" уже в плей-офф, теперь нужно занять первое место в группе"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" отметил, что не собирается выпускать на поле второй состав, несмотря на то, что команда уже обеспечила себе выход в плей-офф. Он также выразил надежду, что "Тоттенхэм" и дальше продолжит показывать хороший футбол.

– Соглашусь с вами, что английские клубы в этом сезоне лучше выглядят в еврокубках. Очень надеюсь, что так будет и дальше, до самого конца, – приводит официальный сайт УЕФА слова Покеттино. – Пока же мы вышли в 1/8 финала и очень этому рады. В прошлом сезоне не смогли выйти из группы, сейчас вот уже сделали на шаг больше.

Кейн и Алли здоровы и готовы играть. Завтра отдыхать будут те, кому это больше всего нужно. Но я не собираюсь выпускать второй состав, ведь это Лига чемпионов! Да, мы уже в плей-офф, но теперь нужно занять первое место.

Матч "Боруссия" Д – "Тоттенхэм" пройдет сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.