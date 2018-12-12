07:55 | Футбол — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" показал, что все возможно в футболе"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после ничьей с "Барселоной"​ в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) отметил, что в футболе все возможно. Ничья позволила английской команде занять второе место в группе и выйти в 1/8 финала турнира, опередив "Интер".

- Мы показали, что все возможно в футболе, если у тебя есть вера, - цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино. - После ПСВ каждый матч стал для нас решающим. Надеюсь, что сможем добиться чего-то важного в оставшейся части сезона.

Барселона - Тоттенхэм Хотспур

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025135/index.html

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