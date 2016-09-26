Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" настраивается на игру во всех турнирах"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА подчеркнул, что нападающий Харри Кейн пропустит менее двух месяцев, как сообщалось ранее, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. При этом специалист отметил, что клуб до сих пор не получил точного прогноза.

- Буквально сегодня мы получили новый снимок Кейна, - сказал Покеттино. - И если раньше говорилось, что он выбыл на два месяца, то сейчас прогнозы оптимистичнее. Но точного прогноза пока нет.

- Сон может заменить его на острие атаки?

- Да. А еще есть Янссен. А еще они могут сыграть вдвоем сразу.

- Тренеры часто бывают недовольны, что им приходится выбирать: либо премьер-лига, либо Лига чемпионов. Вы уже готовы к выбору?

- Это сложный момент, вы правы. Но мы настраиваемся играть на всех фронтах. У нас для этого достаточно игроков. А как оно получится - время покажет.