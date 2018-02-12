Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" хочет дорасти до уровня "Ювентуса"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил, что нападающий Пауло Дибала делает игру туринцев разносторонней. Специалист также добавил, что "шпоры" хотят дорасти до уровня итальянской команды.

– "Ювентус" – великий клуб, – цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино. – За последние три года он дважды играл в финале Лиги чемпионов. Нашу историю не сравнить с историей "Юве", но у нас есть план, и мы хотим дорасти до его уровня. Завтра увидим, можем ли мы с ним тягаться. "Ювентус" – топ-клуб с превосходным составом. Не думаю, что кадровые потери доставят им проблемы. У них хватает хороших игроков на замене.

Дибала? Это великолепный игрок, и без него "Юве", конечно, выглядит чуть иначе. Как Месси, Криштиану или Неймар, Дибала делает игру команды разносторонней. Естественно, у "Юве" множество вариантов, кем его заменить. Бернардески, например

Когда прошла жеребьевка группового этапа, все отдавали первое место "Реалу", второе – "Боруссии". Вместо этого группу выиграли мы, и вот мы здесь. Мы должны показать желание пройти дальше, играть в красивый футбол, забивать голы, хотя все это здесь будет трудно сделать. Надо будет биться и оставаться верными своему стилю. В последнее время мы провели несколько фантастических матчей и, конечно, можем сыграть на этом же уровне против "Ювентуса". Нельзя менять свои принципы. Мы должны играть агрессивно и смело, уважать соперника.

Напомним, что первый матч 1/8 финала "Ювентус" - "Тоттенхэм" состоится 13 февраля. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.