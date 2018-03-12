Массимилиано Аллегри: "Реал" - главный фаворит Лиги чемпионов"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не хотел бы встретиться с "Барселоной" или "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов. При этом каталонцам только предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала против "Челси" 14 марта.

– Я надеюсь, что "Ювентус" избежит встречи с "Барселоной" и "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов. – приводит goal.com слова Аллегри. – Считаю, что "Реал" – главный фаворит. Они сосредоточены исключительно на Лиге чемпионов, и никто не готовится к матчам этого турнира, как они.