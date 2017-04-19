Маскерано сыграет с "Ювентусом", Матье - нет

Полузащитник "Барселоны" Хавьер Маскерано восстановился после небольшой травмы и сможет сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". Аргентинец пропускал последнюю игру чемпионата Испании с "Реал Сосьедад", но включен в заявку на матч с туринцами. В то же время в заявке не оказалось защитника Жереми Матье и полузащитника Арды Турана, а также травмированных Алейша Видаля и Рафиньи.

Напомним, что матч "Барселона" – "Ювентус" состоится сегодня, 19 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.