Маркиньюс: "Слухами о переходе Неймара в "Реал" испанские СМИ хотят смутить "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс высказал предположение, что испанские СМИ пытаются сбить парижан с пути в преддверии матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". В частности, именно с этим бразилец связал многочисленные слухи о предстоящем переходе нападающего Неймара в "Королевский клуб".

– Думаю, все эти слухи – попытка испанских СМИ смутить нашу команду, – сказал для Canal + Маркиньюс. – Считаю это также попыткой затуманить рассудок Неймара. Все видят, что в Париже он счастлив, у него здесь есть друзья и все возможности для достижения своих целей.