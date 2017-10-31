Марио Гетце: "Неудачи "Боруссии" не связаны с философией игры"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце перед матчем с "АПОЭЛ" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов отметил, что не стоит драматизировать ситуацию. По его словам, нужно выиграть у команды из Кипра.

- Наши неудачи не связаны с системой или философией игры, - приводит Sky Germany слова Гетце. - Мы выступаем нормально. Да, есть неудачная фаза, но я бы не стал драматизировать ситуацию. В настоящее время это не имеет значение, мы просто хотим выиграть у Никосии. А потом посмотрим, что произойдет дальше.