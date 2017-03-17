19:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Мануэль Нойер: "Думаю, что "Реал" тоже не хотел, чтобы его соперником стала "Бавария"

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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер выразил уверенность в том, что мюнхенцы и "Реал" имеют одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. По словам голкипера, игры с "Королевским клубом" всегда особенные.

- Игры против "Реала" всегда особенные. Думаю, каждый игрок с радостью ждет этой встречи, - приводит пресс-служба мюнхенццев слова Нойера. - Атмосфера Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" это что-то невероятное.

Нам достался очень сильный и интересный соперник, но думаю, что "Реал", со своей стороны, тоже не хотел в соперники "Баварию". Наш тренер лучше всех знает "Реал". Это будут две игры на равных, дуэль с шансами 50 на 50, все решат нюансы.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/03/stimmen-nach-der-ucl-auslosung

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