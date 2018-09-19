01:30 | Футбол — Лига чемпионов

Мануэл Фернандеш: "Локомотив" не заслуживал разгромного поражения"

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Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш прокомментировал поражение от "Галатасарая" (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Это была очень сложная игра, – сказал Фернандеш. – Мы плохо начали первый тайм, потом выдали хороший отрезок, однако второй гол сбил нас с толку. И все же "Локомотив" не заслужил такого разгромного поражения.

– Атмосфера на трибунах вас не смутила?

– Для меня в ней ничего нового не было. Фанаты так всегда поддерживают "Галатасарай". Никаких проблем мне такая атмосфера не доставила. (Илья Андреев)

Галатасарай - Локомотив
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