"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Шахтер"

"Шахтер" уступил "Манчестер Сити" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов. В составе победителей отличились Давид Сильва, Эмерик Ляпорт и Бернарду Силва.

"Манчестер Сити" набрал шесть очков и на данный момент лидирует в группе F. У "Шахтера" два очка и последняя позиция. В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет с "Шахтером" дома.

Лига чемпионов

Группа F

3-й тур

"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Анлия) - 0:3 (0:2)

Голы: Сильва, 30 (0:1). Ляпорт, 35 (0:2). Бернарду Силва, 71 (0:3).

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Степаненко, Веллингтон Нем (Болбат, 69), Коваленко (Патрик, 62), Майкон, Фернанду (Дентинью, 84), Мораес.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Ляпорт, Стоунс (Уокер, 80), Менди, Сильва, Фернандинью, Де Брейне (Бернарду Силва, 69), Стерлинг, Махрез, Габриэл Жезус (Фоден, 87).

Предупреждения: Кривцов, 87. Отаменди, 90+4.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

23 октября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист"

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