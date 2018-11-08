"Манчестер Сити" - "Шахтер": венгерского судью выгонят из Лиги чемпионов?

На 24-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Шахтер" серьезную ошибку допустил арбитр Виктор Кошшои, назначив пенальти в ворота гостей. Венгерский рефери, который в последнее время заметно ухудшил качество своей работы, почему-то решил, что защитник горняков нарушил правила в борьбе со Стерлингом.

В то время как игрок "Шахтера" просто бежал за англичанином и не трогал его ни руками, ни ногами, ни корпусом. А нападающий "Сити" зацепился за газон и упал сам - никто на нем не фолил.