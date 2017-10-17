"Манчестер Сити" - фаворит матча с "Наполи" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Наполи". Встреча в Манчестере начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Сити" - "Наполи"

Прогноз Winline – П1 1.60 – Н 4.73 – П2 4.94

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Наполи".

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Наполи" – во вторник, 17 октября, на канале "Матч! Футбол 2".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунс, Отаменди, Делф - Де Брейне, Фернандинью, Давид Сильва - Стерлинг, Габриэл Жезус, Сане.

"Наполи": Пепе Рейна - Хюсай, Рауль Альбиоль, Кулибали, Гулям - Аллан, Диавара, Хамшик - Кальехон, Мертенс, Инсинье.

ПОТЕРИ: Компани, Менди (оба - травма) - Милик (травма).