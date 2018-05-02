02:14 | Футбол — Лига чемпионов

Мама Хамеса Родригеса: "Не понимаю, почему люди так недовольны победой "Реала"

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Мама форварда "Реала" Хамеса Родригеса Пилар Рубио не понимает критики в адрес мадридского клуба за игру в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии". "Реал" на выезде победил 2:1, а в Мадриде была зафиксирована ничья 2:2.

- Я не понимаю, почему все считают, что "Реалу" повезло. Тот, кто хоть немного понимает футбол, видел, что "Реал" должен был пробить четыре пенальти в этих двух матчах, - написала Рубио в своем "Твиттере".

Реал - Бавария

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Генри Морган

Ага, десять пенальти.))))) Кто же будет болеть за команду, которую упрямо "тянут за уши прямо в Финал ЛЧ"?!) Если бы он сам туда добрался, тогда да. А так, доковылял по принципу - "не мытьём - так катанием".) Оставшиеся матчи только за "Ливерпуль"! Тем более, мне Клопп очень импонирует, как тренер.) Симпатяга!)))))

03:05

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