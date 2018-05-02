Мама Хамеса Родригеса: "Не понимаю, почему люди так недовольны победой "Реала"

Мама форварда "Реала" Хамеса Родригеса Пилар Рубио не понимает критики в адрес мадридского клуба за игру в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии". "Реал" на выезде победил 2:1, а в Мадриде была зафиксирована ничья 2:2.

- Я не понимаю, почему все считают, что "Реалу" повезло. Тот, кто хоть немного понимает футбол, видел, что "Реал" должен был пробить четыре пенальти в этих двух матчах, - написала Рубио в своем "Твиттере".