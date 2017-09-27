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22:14 | Футбол — Лига чемпионов

Лукаку оформил дубль в матче ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку забил третий гол своей команды в игре группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА – 3:0. Бельгиец оформил дубль, реализовав передачу с левого фланга от форварда Антони Марсьяля.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Mad Butcher

Е5 коней Е5

22:40

МыРостов

Лучше бы "Ростов" играл в ЛЧ, чем "ЦСКА", ответка....

22:28

mikele

комментаторы прикольные "ситуация нормализовалась" а МЮ зачем щас рвать одно место при 0-3???

22:22

mikele

когда Дзагоев не смог добежать до мяча, поданного на ход, всё стало ясно - МЮ сам себе не забьет, а такой ЦСКА тем более

22:16