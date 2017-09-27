Лукаку оформил дубль в матче ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку забил третий гол своей команды в игре группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА – 3:0. Бельгиец оформил дубль, реализовав передачу с левого фланга от форварда Антони Марсьяля.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"