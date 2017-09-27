Лукаку оформил дубль в матче ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку забил третий гол своей команды в игре группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА – 3:0. Бельгиец оформил дубль, реализовав передачу с левого фланга от форварда Антони Марсьяля.
Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"
GIF-Г⚽Л! @ManUtd#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 2-й тур. #ЦСКАМЮ 0:3 27' Ромелу Лукаку (дубль) @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/wT4Rx6UDIU– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 сентября 2017 г.
Mad Butcher
Е5 коней Е5
22:40
МыРостов
Лучше бы "Ростов" играл в ЛЧ, чем "ЦСКА", ответка....
22:28
mikele
комментаторы прикольные "ситуация нормализовалась" а МЮ зачем щас рвать одно место при 0-3???
22:22
mikele
когда Дзагоев не смог добежать до мяча, поданного на ход, всё стало ясно - МЮ сам себе не забьет, а такой ЦСКА тем более
22:16