Луис Энрике: "Предпочел бы не только иметь пару недель на подготовку к матчу с "Ювентусом", но и сгонять в отпуск на Мальдивы"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заявил, что его команде необходимо забивать 5 голов в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". В первой встрече туринцы на своем поле выиграли со счетом 3:0.

- Я бы, конечно, предпочел не только иметь пару недель на подготовку, но и сгонять в отпуск на Мальдивы! Но в целом ситуация очень похожа на дуэль с "ПСЖ", - цитирует пресс-служба УЕФА Энрике. - С теоретической точки зрения нам нужно забивать меньше - не четыре гола, а три, если мы хотим сравнять счет по сумме двух встреч. Но я думаю, что у "Ювентуса" голевые моменты обязательно будут, так что наша задача - забить пять.

Если удастся забить быстрый гол, атмосфера на "Камп Ноу" приведет ко второму, а третий уже случится сам собой. В данный момент терять нам нечего. Вариант только один - атаковать, атаковать, атаковать. Затем немного передохнуть и снова идти в наступление.

Болельщикам же хочу сказать: не уходите на 80-й минуте, потому вы точно пропустите кое-что важное. Это еще один вечер, когда можно войти в историю.

Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится в среду, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.