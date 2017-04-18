Луис Энрике: "Предпочел бы не только иметь пару недель на подготовку к матчу с "Ювентусом", но и сгонять в отпуск на Мальдивы"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заявил, что его команде необходимо забивать 5 голов в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". В первой встрече туринцы на своем поле выиграли со счетом 3:0.
- Я бы, конечно, предпочел не только иметь пару недель на подготовку, но и сгонять в отпуск на Мальдивы! Но в целом ситуация очень похожа на дуэль с "ПСЖ", - цитирует пресс-служба УЕФА Энрике. - С теоретической точки зрения нам нужно забивать меньше - не четыре гола, а три, если мы хотим сравнять счет по сумме двух встреч. Но я думаю, что у "Ювентуса" голевые моменты обязательно будут, так что наша задача - забить пять.
Если удастся забить быстрый гол, атмосфера на "Камп Ноу" приведет ко второму, а третий уже случится сам собой. В данный момент терять нам нечего. Вариант только один - атаковать, атаковать, атаковать. Затем немного передохнуть и снова идти в наступление.
Болельщикам же хочу сказать: не уходите на 80-й минуте, потому вы точно пропустите кое-что важное. Это еще один вечер, когда можно войти в историю.
Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится в среду, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опрос
Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/index.html#lb/10754
shpasic
ПЕНТУРИККИО, ну, хотя бы не Турбин. ведь в Европе нет предвзятых судей, просто иногда они совершают ошибки)) в пользу Барселоны)
16:52
ПЕНТУРИККИО
На игру «Барселоны» и «Ювентуса» (первый матч – 0:3) назначена судейская бригада из Голландиво главе с Бьорном Куйперсом. 44-летний рефери 7 раз судил матчи каталонской команды в еврокубках (3 победы, 3 ничьи, 1 поражение). На матчи туринцев он назначался четырежды (3 ничьи, 1 поражение). Суперкубок УЕФА 2011 Барса-Порту 2:0, два удаления у Порту и гол Месси из 10 метрового оффсайда Судил тот самый Куйперс Назначив два пенальти в ворота «Милана», голландский судья Бьорн Куйперс помог «Барселоне» победить в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. После первого гола, забитого Месси, «Милан» сумел отыграться - гол на счету Антонио Начерино. Учитывая, что первый матч в Милане завершился 0:0, счет 1:1 устраивал итальянцев. Но второй очень сомнительный пенальти, который тоже реализовал Месси, сломал игру и практически убил интригу. Третий мяч в ворота «Милана» забил Иньеста. сАМ СОБОЙ-)))))
16:40