Лорис Кариус: "Сейчас я ничего не чувствую"

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус признался, что опустошен после неудачного финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3), и извинился за свои ошибки.

- Сейчас я ничего не чувствую. Я проиграл матч для своей команды, - заявил talkSPORT Кариус. - Чувствую вину перед всеми. Приношу извинения всем: команде, клубу в целом. Ошибки стоили нам очень дорого. Если бы я мог вернуться назад во времени, то исправил бы это. Мне просто жаль своих партнеров, знаю, что подвел их. Очень тяжело, но это жизнь вратаря. Нужно вновь поднять голову. Сейчас мне очень жаль всех, ведь эти голы фактически стоили нам титула.

Кариус ошибся дважды: в эпизоде с первым голом "Реала" он выкинул мяч точно на ногу Кариму Бензема, в моменте с третьем голом он не справилсяч с ударом Гарета Бэйла и запустил футбольный снаряд в ворота.