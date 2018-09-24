13:28 | Футбол — Лига чемпионов

Лорис Кариус: "Рамос не извинялся передо мной за столкновение в финале Лиги чемпионов"

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Вратарь "Бешикташа"  Лорис Кариус заявил, что защитник "Реала"  Серхио Рамос нанес ему травму в финале Лиги чемпионов-17/18. 25-летний немец тогда выступал за "Ливерпуль" и допустил две результативных ошибки. 

- Только сам Рамос знает, травмировал ли он меня специально, - приводит слова Кариуса Cadena Cope. - Он никогда не извинялся за это столкновение. Доказано, что у меня пострадало зрение. В нормальных условиях я не допустил бы таких ошибок. 

25 августа 2018 года Кариус перешел в "Бешикташ" на правах аренды, рассчитанной на два года. 

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