14:04 | Футбол — Лига чемпионов

Линекер в Киеве нашел человека, которому не нужен билет на финал Лиги чемпионов

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Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер в Твиттере рассказал, что встретил в Киеве человека, которому не нужен билет на финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль". По словам экс-нападающего, его обслуживал официант, который болеет за "Барселону" и "Манчестер Юнайтед" - принципиальных соперников участников предстоящей игры.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль". Встреча состоится сегодня, 26 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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