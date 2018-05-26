Линекер в Киеве нашел человека, которому не нужен билет на финал Лиги чемпионов

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер в Твиттере рассказал, что встретил в Киеве человека, которому не нужен билет на финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль". По словам экс-нападающего, его обслуживал официант, который болеет за "Барселону" и "Манчестер Юнайтед" - принципиальных соперников участников предстоящей игры.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль". Встреча состоится сегодня, 26 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени.