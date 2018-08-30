Лига чемпионов-2018/19. Состав всех групп

В Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов.
"Локомотив" возглавил группу D, где сыграет с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".
ЦСКА попал в группу G вместе с "Реалом", "Ромой" и "Викторией".
Группа А
"Атлетико" (Испания)
"Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Монако" (Франция)
"Брюгге" (Бельгия)
Группа B
"Барселона" (Испания)
"Тоттенхэм" (Англия)
ПСВ (Голландия)
"Интер" (Италия)
Группа C
"ПСЖ" (Франция)
"Наполи" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия)
"Црвена Звезда" (Сербия)
Группа D
"ЛОКОМОТИВ" (Россия)
"Порту" (Португалия)
"Шальке" (Германия)
"Галатасарай" (Турция)
Группа E
"Бавария" (Германия)
"Бенфика" (Португалия)
"Аякс" (Голландия)
АЕК (Греция)
Группа F
"Манчестер Сити" (Англия)
"Шахтер" (Украина)
"Лион" (Франция)
"Хоффенхайм" (Германия)
Группа G
"Реал" (Испания)
"Рома"(Италия)
ЦСКА (Россия)
"Виктория" Пльзень (Чехия)
Группа H
"Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Валенсия" (Испания)
"Янг Бойз"(Швейцария)
Даты группового турнира:
1-й тур – 18/19 сентября
2-й тур – 2/3 октября
3-й тур – 23/24 октября
4-й тур – 6/7 ноября
5-й тур – 27/28 ноября
6-й тур – 11/12 декабря
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- ПСВ
- Манчестер Сити
- Рома
- Шальке
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Шахтер Дн
- Аякс
- Атлетико
- Бавария
- Лион
- Янг Бойз
- Интер Милан
- Валенсия (футбол)
- Бенфика (футбол)
- Наполи
- Хоффенхайм
- Порту
- Брюгге
- АЕК Афины (футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Црвена Звезда (Футбол)
- Монако
- Галатасарай (Футбол)
- Виктория Пльзень