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Лига чемпионов-2018/19. Состав всех групп

Лига чемпионов-2018/19. Состав всех групп. Фото "СЭ" Лига чемпионов-2018/19. Состав всех групп. Фото "СЭ"
Лига чемпионов-2018/19. Состав всех групп. Фото "СЭ"

В Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов.

"Локомотив" возглавил группу D, где сыграет с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".

ЦСКА попал в группу G вместе с "Реалом", "Ромой" и "Викторией".

Группа А 
"Атлетико" (Испания) 
"Боруссия" Дортмунд (Германия) 
"Монако" (Франция) 
"Брюгге" (Бельгия)

Группа
"Барселона" (Испания) 
"Тоттенхэм" (Англия) 
ПСВ (Голландия) 
"Интер" (Италия)

Группа
"ПСЖ" (Франция) 
"Наполи" (Италия) 
"Ливерпуль" (Англия) 
"Црвена Звезда" (Сербия)

Группа
"ЛОКОМОТИВ" (Россия) 
"Порту" (Португалия) 
"Шальке" (Германия) 
"Галатасарай" (Турция)

Группа
"Бавария" (Германия) 
"Бенфика" (Португалия) 
"Аякс" (Голландия) 
АЕК (Греция)

Группа
"Манчестер Сити" (Англия) 
"Шахтер" (Украина) 
"Лион" (Франция) 
"Хоффенхайм" (Германия)

Группа
"Реал" (Испания) 
"Рома"(Италия) 
ЦСКА (Россия) 
"Виктория" Пльзень (Чехия)

Группа
"Ювентус" (Италия) 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
"Валенсия" (Испания) 
"Янг Бойз"(Швейцария)

Даты группового турнира: 
1-й тур – 18/19 сентября
2-й тур – 2/3 октября
3-й тур – 23/24 октября
4-й тур – 6/7 ноября
5-й тур – 27/28 ноября
6-й тур – 11/12 декабря

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19: жеребьевка для "Локо" и ЦСКА
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