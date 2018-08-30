Лига чемпионов-2018/19. Состав всех групп. Фото "СЭ"

В Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов.

"Локомотив" возглавил группу D, где сыграет с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".

ЦСКА попал в группу G вместе с "Реалом", "Ромой" и "Викторией".

Группа А

"Атлетико" (Испания)

"Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Монако" (Франция)

"Брюгге" (Бельгия)

Группа B

"Барселона" (Испания)

"Тоттенхэм" (Англия)

ПСВ (Голландия)

"Интер" (Италия)

Группа C

"ПСЖ" (Франция)

"Наполи" (Италия)

"Ливерпуль" (Англия)

"Црвена Звезда" (Сербия)

Группа D

"ЛОКОМОТИВ" (Россия)

"Порту" (Португалия)

"Шальке" (Германия)

"Галатасарай" (Турция)

Группа E

"Бавария" (Германия)

"Бенфика" (Португалия)

"Аякс" (Голландия)

АЕК (Греция)

Группа F

"Манчестер Сити" (Англия)

"Шахтер" (Украина)

"Лион" (Франция)

"Хоффенхайм" (Германия)

Группа G

"Реал" (Испания)

"Рома"(Италия)

ЦСКА (Россия)

"Виктория" Пльзень (Чехия)

Группа H

"Ювентус" (Италия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Валенсия" (Испания)

"Янг Бойз"(Швейцария)

Даты группового турнира:

1-й тур – 18/19 сентября

2-й тур – 2/3 октября

3-й тур – 23/24 октября

4-й тур – 6/7 ноября

5-й тур – 27/28 ноября

6-й тур – 11/12 декабря

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