Леонид Слуцкий: "Завтра решим, сыграют ли Фернандес и Верблум с "Тоттенхэмом"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил сильные стороны лондонцев, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист подчеркнул, что в этом сезоне у армейцев была ровная группа в Лиге чемпионов.

– Сможет ли сыграть Мариу Фернандес?

– У нас есть проблемы у Мариу, у Понтуса Вернблума. Решение об их участии будет принято завтра.

– После матча с "Уралом" вы сказали, что Чалов испытывал головные боли. Как он сейчас чувствует и готов ли играть?

– Он пропустил два дня тренировок, но сегодня будет работать в общей группе.

– Что извлекли из первого матча с "Тоттенхэмом", который получился достаточно ровным?

– Понятно было и до игры, что это очень сильная команда, обладающая очень разнообразным подбором игроков. Первый матч получился для нас очень сложным, и уверен, что таким же он будет и завтра.

– Удивлены, как "Тоттенхэм" выступает в ЛЧ?

– На мой взгляд, получилась очень ровная группа. За исключением нашего матча с "Монако" в гостях, все матчи заканчивались либо вничью, либо с преимуществом в один мяч. В такой группе может произойти что угодно. Это неудивительно. Дальше уже многое решают нюансы.

– Повлияло ли на лондонцев выступление на "Уэмбли"?

– Думаю, нет.

– Что для вас это означает – играть на "Уэмбли"?

– Всегда, когда играешь на таких аренах с такой историей и такими традициями – это очень приятно. Это обогащает и футболистов, и тренеров. Матчи на знаковых аренах всегда остаются в памяти.

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