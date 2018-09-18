Леонид Слуцкий: "Не стал бы ставить на победу ЦСКА над "Викторией"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий признался, что не стал бы ставить на победу ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень".

- Если бы вы спросили меня об этом год назад, то я без колебаний бы ответил, что фаворитом является ЦСКА, - приводит слова Слуцкого чешский портал iDNES. - У армейцев была сильная и сплоченная команда. Явный фаворит. Но сейчас? Девять игроков ушло, столько же пришло.

У "Виктории" больше опыта в еврокубках. Конечно, я желаю ЦСКА победы, ведь эта команда в моем сердце, я знаю там абсолютно всех. Но я бы не стал ставить на победу армейцев. Я правда не знаю. Думаю, Виктор Гончаренко со мной согласится. У него молодая команда, которой необходимо мужество. Я знаю Виктора уже 10 лет, он мой друг и отличный тренер, очень образованный и системный.

ЦСКА выступает в группе G вместе с "Викторией", "Ромой" и "Реалом".

"Виктория" Пльзень – ЦСКА: Лига чемпионов, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

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