07:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонарду Жардим: "Монако" уже провел хороший сезон в Лиге чемпионов"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:1) выразил удовлетворение победой. Команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

– Я очень доволен выходом в плей-офф, первым местом в группе и игрой команды в целом, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жардиму. – Можно сказать, что у нас уже очень хороший сезон в Лиге чемпионов, так как две первые задачи мы выполнили. Сейчас перед нами стоит третья: выход в четвертьфинал. За последние четыре месяца мои игроки показали, что обладают высочайшим классом, и демонстрировали очень интенсивный футбол. Могу их только поздравить.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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