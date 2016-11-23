Леонарду Жардим: "Монако" уже провел хороший сезон в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:1) выразил удовлетворение победой. Команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

– Я очень доволен выходом в плей-офф, первым местом в группе и игрой команды в целом, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жардиму. – Можно сказать, что у нас уже очень хороший сезон в Лиге чемпионов, так как две первые задачи мы выполнили. Сейчас перед нами стоит третья: выход в четвертьфинал. За последние четыре месяца мои игроки показали, что обладают высочайшим классом, и демонстрировали очень интенсивный футбол. Могу их только поздравить.