Леонарду Жардим: "Игра с "Порту" сведется к мелким деталям"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" отметил, что в составе команды соперника есть отличные игроки. Он также добавил, что игра сведется к мелким деталям.

– "Порту" – замечательная команда. У них есть отличные игроки и тренер, который мне нравится, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жардима. – Игра сведется к мелким деталям.

У меня очень боеспособная команда. Это нормально, что мы ждали, пока все достигнут оптимальной формы. Это нужно для того, чтобы команда прогрессировала с каждым матчем.

Встреча "Монако" – "Порту" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.