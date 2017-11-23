Квинси Промес: "Спартак" может закончить начатое на "Энфилде", но мы сейчас концентрируемся на "Зените"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что его команда может победить "Ливерпуль" в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов и выйти в плей-офф турнира. Форвард также подчеркнул, что сейчас команда концентрируется на матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита".
– Мы можем закончить начатое на "Энфилде", но сейчас полностью концентрируемся на матче с "Зенитом" в понедельник, – написал в Твиттере Промес.
Отметим, что красно-белые гарантировали себе участие в еврокубках весной, однако им необходима победа над "Ливерпулем" для попадания в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча "Ливерпуль" – "Спартак" состоится 6 декабря на стадионе "Энфилд".
Игра 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
We can still finish the job at Anfield. Now full focus on Monday #Spartak #QP10 pic.twitter.com/JEOYuZf5IB– Quincy Promes (@QPromes) 23 ноября 2017 г.
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Скорее, "Спартак" может кончить на начатое на "Энфилде"
13:27