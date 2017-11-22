В Лиге чемпионов "Спартак" оставит победа в Ливерпуле

21 ноября. Москва. "Спартак" - "Марибор" - 1:1. Теперь для выхода в плей-офф красно-белым нужно побеждать в Ливерпуле. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Лиги чемпионов перед 6-м, заключительным туром Приводим расклады в группе Еперед 6-м, заключительным туром

В среду, 6 декабря, встречаются: "Марибор" – "Севилья", "Ливерпуль" – "Спартак".

Сыграв вничью с "Марибором" в Москве (1:1), "Спартак" гарантировал себе попадание в еврокубковую весну, а вот для выхода в плей-офф Лиги чемпионов команде Массимо Карреры необходимо будет привезти три очка из Ливерпуля. В случае успеха на "Энфилде" москвичи точно пробьются 1/8 финала, причем шансы красно-белых на первое место будут не так уж и малы.

Возможны три приятных для чемпиона России расклада:

– "Спартак" обыгрывает "Ливерпуль", а "Севилья" уступает "Марибору". Россияне выходят с первого места, англичане со второго (при равенстве очков преимущество "Спартаку" дает победа в очной встрече после ничьей 1:1 в Москве).

– "Спартак" обыгрывает "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор" играют вничью. Три лидера имеют в активе по 9 очков, и баллы, набранные во встречах со словенцами, отбрасываются. Россияне тоже становятся первыми. У них на счету 7 очков (4 – с "Ливерпулем", 3 – с "Севильей"), испанцы – вторыми (5), англичане – только третьими (3).

– "Спартак" обыгрывает "Ливерпуль", "Севилья" – "Марибор". Испанцы занимают первое место, россияне за счет победы на "Энфилде" – второе, англичане отправляются в Лигу Европы.

В остальных случаях "Спартак" попадет в 1/16 финала Лиги Европы.

И В Н П М О 1. ЛИВЕРПУЛЬ 5 2 3 0 16-6 9 2. Севилья 5 2 2 1 11-11 8 _________________________________________________________ 3. Спартак 5 1 3 1 9-6 6 -------------------------------------------------------------------------------- 4. Марибор 5 0 2 3 2-15 2

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