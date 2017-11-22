В Лиге чемпионов "Спартак" оставит победа в Ливерпуле

В среду, 6 декабря, встречаются: "Марибор" – "Севилья", "Ливерпуль" – "Спартак".
Сыграв вничью с "Марибором" в Москве (1:1), "Спартак" гарантировал себе попадание в еврокубковую весну, а вот для выхода в плей-офф Лиги чемпионов команде Массимо Карреры необходимо будет привезти три очка из Ливерпуля. В случае успеха на "Энфилде" москвичи точно пробьются 1/8 финала, причем шансы красно-белых на первое место будут не так уж и малы.
Возможны три приятных для чемпиона России расклада:
– "Спартак" обыгрывает "Ливерпуль", а "Севилья" уступает "Марибору". Россияне выходят с первого места, англичане со второго (при равенстве очков преимущество "Спартаку" дает победа в очной встрече после ничьей 1:1 в Москве).
– "Спартак" обыгрывает "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор" играют вничью. Три лидера имеют в активе по 9 очков, и баллы, набранные во встречах со словенцами, отбрасываются. Россияне тоже становятся первыми. У них на счету 7 очков (4 – с "Ливерпулем", 3 – с "Севильей"), испанцы – вторыми (5), англичане – только третьими (3).
– "Спартак" обыгрывает "Ливерпуль", "Севилья" – "Марибор". Испанцы занимают первое место, россияне за счет победы на "Энфилде" – второе, англичане отправляются в Лигу Европы.
В остальных случаях "Спартак" попадет в 1/16 финала Лиги Европы.
|
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ЛИВЕРПУЛЬ
|
5
|
2
|
3
|
0
|
16-6
|
9
|
2. Севилья
|
5
|
2
|
2
|
1
|
11-11
|
8
|
_________________________________________________________
|
3. Спартак
|
5
|
1
|
3
|
1
|
9-6
|
6
|
--------------------------------------------------------------------------------
|
4. Марибор
|
5
|
0
|
2
|
3
|
2-15
|
2
Neuturungal
Никаких шансов в Ливерпуле. Ливерпуль сильнее, в отличие от Севильи, которую Спартак мог и должен был обыгрывать и в гостях. Да, они расслабились во втоом тайме после 3:0, но глупо надеяться, что они наступят на те же грабли второй раз. Спартак будет разгромлен.
01:16
Karerra
ABC13 Ну так в команде их всего 11. Если уйдет 4 то конечно будет жопа. Другое дело, что Федун не видит смысла держать 2-3 состава как в Зените. И в общем-то правильно делает, так как его задницу никто спасать не будет и нужно позаботится о себе самостоятельно.
20:24 22 ноября
Чужой
разделяет мнение, что 1-0 вчера, что 1-1, не важно _______________________________________________________________________________________________ yspesh4, всё-таки важно. Не так, чтобы уж слишком, даже, может, и не очень важно, но разница всё-таки есть. Сейчас мы говорим ТОЛЬКО о победе над Ливерпулем, а удержи Спартак счёт, можно было бы и вничью играть, и даже проиграть в последнем туре... При условии, что и Севилья оступится. Конечно, в это мало верится, скорее, вовсе не верится, но надежда бы была. Представляете, играем с Ливерпулем вничью, а в конце матча выясняется, что и испанцы потеряли очки. И вот он - долгожданный выход в плей-офф. А теперь нужна ТОЛЬКО победа. В такое с трудом верится. И это ещё мягко сказано................P.S. Хотя нам чем труднее, тем лучше. По крайней мере, будет очень интересен 6-й тур. И чем чёрт не шутит...?
19:12 22 ноября
Чужой
ramzes0, Лига Европы является как-раз таки индикатором уровня нашего футбола. Вы же понимаете, что бороться на равных со "сборными мира" не под силу ни одной российской команде, будь то Спартак, Зенит, ЦСКА, либо кто-то другой. Возьмите первые десять клубов в европейском рейтинге и сравните состав с любым нашим. Где большие деньги - там и большие игроки, к сожалению... Пока ещё "олигархи" терпят мариборы, карабахи и иже с ними. При всём уважении к этим клубам. Но разделение на "богатых" и "нищих" всё заметнее. Скоро, может, случится и так, что ЛЧ будет закрытой лигой. Хотелось бы, конечно, чтобы до этого не дошло, но разговоры уже идут.
18:48 22 ноября
ramzes0
yspesh4, Лига Европы - второсортный турнир. Чемпиону России (кем бы он ни был: Спартак, ЦСКА или Зенит) было бы стыдно там выступать. К тому же этот турнир менее прибыльный, чем Лига чемпионов. Например, Спартак и ЦСКА за сейчас заработали 15 лямов бонусов за 4 матча, а Зенит и Локо - по 3. Краснодар - 0,75. Вот такие пироги. old grumbler, у нас в целом все клубы в Еврокубках ничего выдающегося не показывают. Давно уже не показывают. Зенит сейчас более-менее в группе неплохо идет, но это всего лишь Лига Европы и соперники у него явно слабоваты. Даже Сосьедад уже не тот. Про Локо вообще молчу.
17:10 22 ноября
ABC13
Опять же - вспомнили 1996-й: 6 побед в группе - круто. А зимой команда пошла с молотка. А сейчас? Достаточно 3-4 системообразующим игрокам уйти - и все. А на play off все останутся, и Федуна можно на хорошую покупку растрясти (мечты, мечты ...)
13:38 22 ноября
ABC13
old grumbler В Испанию за тремя очками? Я такого не мог сказать - с испанцами у Спартака не особо ладилось (разок Реал 2-1 приложили, то чаще влетали). Тем удивительней было 5-1 с Севильей. С англичанами как-то лучше статистика, посему оптимизм сдержанный есть (что не исключает возможность пролета)
13:22 22 ноября
Wild Weasel
old grumbler __ клуб ваш ничего выдающегося не показал в лиге чемпионов ___ ЦСКА пока тоже ничего ВЫДАЮЩЕГОСЯ не показал... А Зенит бы показал? Сомневаюсь... Про Локо вообще молчу... А когда вообще какой-нибудь наш клуб показывал что-то выдающееся в ЛЧ??? Не в отдельном матче, а по ходу всего турнира? Вспоминаются только Спартак-1996 (уж извините), да выход ЦСКА в 1/4... Фсё! За 26 лет!!!
13:14 22 ноября
old grumbler
Wild Weasel ____ Чтобы Спартаку догнать Зенит и выиграть ЛЕ, надо в той самой ЛЕ хотя бы участвовать!Так что никакой это не обсёр, а чётко выстроенный план - попылили немного в ЛЧ, дальше продолжаем в ЛЕ ...................... вы уже Севилью в Испании обыграли и Марибор в Москве тоже, мутите дальше свою ромбовую мутатень на здоровье....
13:10 22 ноября
ABC13
Jean4 " 5-1 будет в Ливерпуле в пользу хозяев, мой прогноз." Слабовато зарядил (или Севилья вспомнилась), Спартак же не сильнее Марибора, а там 7-0 было
13:09 22 ноября
old grumbler
2. Это можно, ибо фигня вопрос, не раз остров делали. .................... кто делал ты тоже 16 лет в коме был??????
13:08 22 ноября
Wild Weasel
old grumbler __ "великий" Спартак играет в лиге чемпионов, а лохи играют в лиге Европы.... вот потому и обсёр будет ____________ Чтобы Спартаку догнать Зенит и выиграть ЛЕ, надо в той самой ЛЕ хотя бы участвовать!Так что никакой это не обсёр, а чётко выстроенный план - попылили немного в ЛЧ, дальше продолжаем в ЛЕ ))))))))
13:07 22 ноября
old grumbler
ABC13..................... обыграв Севилью дома Спартак ехал в Испанию за тремя очками... Где эти очки свистун??????
13:07 22 ноября
ABC13
yspesh4 За 2-й тайм з Базелем ЦСКА весну заслужил - удачи. А ЛЧ зависит от МЮ - отберут очки у Базеля (могут, т.к. 1 места еще не гарантировали себе) - и к последнему туру будут совершенно немотивированы. Учитывая прагматизм Моуриньо, у ЦСКА может появиться шанс ... Но пока озлобленная Бенфика без очков
13:04 22 ноября
Jean4
Какие шансы? 5-1 будет в Ливерпуле в пользу хозяев, мой прогноз.
12:55 22 ноября
yspesh4
Хотел бы, как болельщик ЦВБП, сказать просто. 1. Народ на сайте в общности своей и моей разделяет мнение, что 1-0 вчера, что 1-1, не важно, Ливер надо выносить и усё. 2. Это можно, ибо фигня вопрос, не раз остров делали. 3. Нам с Бенфикой сегодня тяжелее будет, ибо там к зиме ихней латиносов каждый год на продажу подводят (Зеня не даст соврать), а надо выигрывать. Итого: фз - играть в футбол или на результат, вот в чём вопрос. П.С. Ливер-факин-пул.
12:46 22 ноября
ABC13
Angeldust Футбол интересен, прежде всего, своей непредсказуемостью. Я думаю, нет такого человека на планете, который поставил бы вчера на Ливер-Севилья 3-0 1-й тайм и 3-3 итог. А Спартак-Севилья 5-1? Даже Кафельников на 4-1 ставил. А если судить навылет, то Севилью мы выбили, а с Марибором доп. время, как минимум. С Ливером вторая встреча впереди. Ливерпуль - команда "веселая" (как и Спартак), успели не только несколько раз с крупным счетом победить, но и пару раз проиграть (0-5 и 1-4). На своем поле сливают нечасто, но бывает (последний раз Стоку 1-2 в апреле, перед этим в январе пару раз и не грандам). Так что Ливер совсем не суперклуб сейчас (это в прошлом все), и предсказать результат со Спартаком совершенно невозможно. Спартаку главное до игры не обоср...ться ...
12:45 22 ноября
old grumbler
ramzes0 по барабану какой у тебя состав... нужно выигрывать не один матч в группе, а все домашние... а так, клуб ваш ничего выдающегося не показал в лиге чемпионов но вы верьте в другое у вас же ромб фигура святая...
12:27 22 ноября
old grumbler
yspesh4 ramzes0 ... Если не выиграют и попадут в Лигу Европы, то это будет обсёр. 10:17 /// Обоснуй, чёй-то?..................... потому как кричали весь сезон что "великий" Спартак играет в лиге чемпионов, а лохи играют в лиге Европы.... вот потому и обсёр будет...
12:24 22 ноября
old grumbler
шансы стремятся к нулю... стремительно... бесповоротно...
12:23 22 ноября
yspesh4
ramzes0 ... Если не выиграют и попадут в Лигу Европы, то это будет обсёр. 10:17 /// Обоснуй, чёй-то?
12:23 22 ноября
ramzes0
Спартак - единственная команда из России, которая хоть чего-то может добиться в Еврокубках. ЦСКА, Зенит и Локо сейчас явно слабее по составу. Если у Спартака выиграть в Ливерпуле еще хоть какие-то шансы есть, то остальные трое очков бы там не набрали вообще. Так что стоны тех, кто тут старается пропоносить Спартак, просто смешны и нелепы.
12:21 22 ноября
Angeldust
В контексте и на фоне вчерашнего матча слышу и вижу две крайне, на мой взгляд, нездоровые, дикие мысли. Люди только и говорят о том, как же Спартак упустил шанс пройтив плов ЛЧ и что еще можно сделать, чтобы все-таки туда попасть. Вот, люди, по вчерашней игре у вас не сложилось впечатление, что Спартаку в таком виде просто нечего делать в плове ЛЧ, ну кроме как позориться. Все то, чем отличаются игры плейофф ЛЧ, Спартаку ну не свойственно: повышенная концентрация на протяжении всей игры, например, или просто повышенный, топовый уровень футбола. И тут же вторая мысль: люди ведь правда начали подсчитывать шансы, болеть за ничью Ливера и Севилья. И вот, имя ничью, о да - верим, что всего-то надо Ливер обыграть. Так думают или беспамятные совсем или глупые. Спартак, значит, ни разу не обыграл несчастный Марибор, но вы надеетесь на победу москвичей в Англии? Вы кого обманываете?
11:55 22 ноября
Наш
Чтобы проходной для Спартака стала ГРУППА,надо в Ливерпуле РАЗДАВИТЬ КЛОППА.
11:36 22 ноября
tarkys
Одно чудо было, почему второму не быть.
11:33 22 ноября
SPARTAK***1964
Тем интереснее будет смотреть игру в Ливерпуле. Победы не ждем....сидим без валидола...и то хорошо.
11:31 22 ноября
Wild Weasel
И кстати, третьи команды из ЛЧ могут встретится между собой сразу же в 1/16 ЛЕ ??? Если нет, то глядя, какой шлак соперничает с нашими сейчас в группе ЛЕ, может и не вылетят сразу ))) Главное на "своих" же (Зенит или ЦСКА) не попасть! ))))))))
11:29 22 ноября
Wild Weasel
Собственно, от результата игры с Марибором задача не поменялась - всё равно надо обыгрывать Ливер... Согласен, шансы мало отличаются от нуля!
11:27 22 ноября
футбол>2018
Победить Ливерпуль в Ливерпуле????Снимите розовые очки!!!Там вас просто деклассируют!!!!Что делать нашим профаноАналам,против профессионалов????
11:10 22 ноября
Vladimir Semenovich
Тем интересней будет решающий тур, Ливерпуль будет играть основой, а то многие расчитывали на дублеров. Из этого вывод, шансы у Спартака устремились бешенно к нулю, можно готовиться к лиге Европы, а там вылет сразу в первом раунде.
11:00 22 ноября