Кристиан Нобоа: "Ростов" вписал победу над "Баварией" в историю России"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа в интервью "СЭ" рассказал о победе в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Баварией" (3:2). Эквадорец отметил, что рад успеху ростовчан.

– Понимаете, что команда сотворила чудо?

– Конечно! Мы вписали эту победу в историю клуба, города и всей России.

– Уже осознали, что произошло вечером 23 ноября?

– Теперь да. Вы бы видели счастливые лица игроков, тренеров, сотрудников клуба и болельщиков после игры – это невероятные ощущения! Уникальный момент, который нам посчастливилось пережить.

– Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий несколько лет назад сказал, что "Бавария" – это космос.

– Это так. Уровень игроков и ее тренера очень высок, не каждый может добиться такого. И когда ты побеждаешь эту команду, то чувствуешь себя на таком же уровне, что и ее футболисты.

– Получается, что "Ростов" – покоритель космоса?

– Почему бы и нет? – засмеялся эквадорец. – Только пока у нас одна победа в турнире и в глобальном плане мы ничего не выиграли. (Сергей АСТАХОВ)

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