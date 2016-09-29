03:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кристиан Нобоа: "Дома "Ростов" может надеяться на победу над "Атлетико"

0
0
0
1

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа после матча группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:2) подчеркнул, что команда показала хороший футбол. По словам хавбека, коллектив вполне может надеяться на победу в игре с "Атлетико". Матч с испанским клубом состоится 19 октября на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону.

– Мы не отчаиваемся, будем готовится к следующей игре – думаю, мы можем надеяться на победу с тем же "Атлетико", – приводит ТАСС слова Нобоа. – Ближайшая игра с у нас с ЦСКА, тяжело играть в таком ритме, но что поделаешь, надо бороться. Мы впервые участвуем в Лиге чемпионов, и конечно, сегодня могли выиграть. Показали хороший футбол, но допустили ошибки – провалы в защите могут простить в российском чемпионате, но в Лиге чемпионов одна ошибка сразу превращается в гол. Надо все смотреть и анализировать.

Опрос

Как ЦСКА и "Ростов" выступят в Лиге чемпионов?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3662435

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

zik

Надеется и верить. Почему нет. Кристиан вчера не сыграл в свою силу, к сожалению.

04:44

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ