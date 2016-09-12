12:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Криштиану Роналду: "Прошедший сезон получился идеальным"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" отметил, что провел идеальный сезон. По словам португальца, победа в чемпионате Европы стала венцом его выступлений.

В контексте завоеванных трофеев это, наверное, был лучший год в моей карьере, – цитирует Криштиану Роналду официальный сайт УЕФА. – После триумфа в Лиге чемпионов я смог помочь национальной команде выиграть первенство Европы, что было венцом выдающегося сезона.

Конечно, более удачного сезона у меня пока не было – и с командной точки зрения, и с индивидуальной. Я стал лучшим снайпером Лиги чемпионов, неплохо сыграл на Euro, и мои команды выиграли два главных трофея европейского футбола. Так что да, минувший сезон получился идеальным.

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