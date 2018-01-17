"Краснодар" продал уже более 18 тысяч билетов на матч Юношеской Лиги УЕФА против "Реала"

Продолжается продажа билетов на матч плей-офф в Юношеской лиге УЕФА между "Краснодаром" и "Реалом", стартовавшая 11 января. Встреча пройдет 7 февраля на стадионе "Краснодар".
На данный момент российский клуб реализовано уже 18257 билетов на игру. Стоимость одного билета – 100 рублей. Напомним, что победитель этой игры выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
👏👏👏#КраснодарРеал_Мол#UYL pic.twitter.com/U71eo3g0J1– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 января 2018 г.
shpasic
за 100 рублей, скорее всего, пришли бы много где. на Баклан-арену, например, по бесплатным билетам регулярно по 50 тысяч приходит))
20:31 17 января
Vedi
18000 тысяч зимой на детей !!! Обалдеть , а Мутко этот город оставил без ЧМ !!! Где сейчас ещё столько придёт народа на футбол ? И до игры ещё 3 недели - аншлаг гарантирован !!! Конечно на стадион Галицкого народ идёт в охотку из за современной и комфортной обстановки на играх .
20:00 17 января
баламошка
Галицкий - красава! Трындец. Февраль, вьюноши и 18 тыщ!
19:50 17 января