19:25 17 января | Футбол — Лига чемпионов

"Краснодар" продал уже более 18 тысяч билетов на матч Юношеской Лиги УЕФА против "Реала"

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Продолжается продажа билетов на матч плей-офф в Юношеской лиге УЕФА между "Краснодаром" и "Реалом", стартовавшая 11 января. Встреча пройдет 7 февраля на стадионе "Краснодар".

На данный момент российский клуб реализовано уже 18257 билетов на игру. Стоимость одного билета – 100 рублей. Напомним, что победитель этой игры выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

за 100 рублей, скорее всего, пришли бы много где. на Баклан-арену, например, по бесплатным билетам регулярно по 50 тысяч приходит))

20:31 17 января

Vedi

18000 тысяч зимой на детей !!! Обалдеть , а Мутко этот город оставил без ЧМ !!! Где сейчас ещё столько придёт народа на футбол ? И до игры ещё 3 недели - аншлаг гарантирован !!! Конечно на стадион Галицкого народ идёт в охотку из за современной и комфортной обстановки на играх .

20:00 17 января

баламошка

Галицкий - красава! Трындец. Февраль, вьюноши и 18 тыщ!

19:50 17 января