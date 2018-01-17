"Краснодар" продал уже более 18 тысяч билетов на матч Юношеской Лиги УЕФА против "Реала"

Продолжается продажа билетов на матч плей-офф в Юношеской лиге УЕФА между "Краснодаром" и "Реалом", стартовавшая 11 января. Встреча пройдет 7 февраля на стадионе "Краснодар".

На данный момент российский клуб реализовано уже 18257 билетов на игру. Стоимость одного билета – 100 рублей. Напомним, что победитель этой игры выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.