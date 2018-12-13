Ковач назвал матч "Баварии" с "Аяксом" сенсационным

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач​ после матча с "Аяксом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:3) отметил, что игра получилась сенсационной. По его мнению, эта встреча - реклама для немецкого футбола.

- Сегодня мы увидели сенсационную игру, - цитирует пресс-служба клуба Ковача. - Зрители определенно не пожалели, что пришли. Мы проигрывали 1:2, но смогли сравнять. Это была реклама для нашего футбола. У нас были стопроцентные моменты, мы должны были раньше решать исход матча. Но в итоге мы достигли свою цель и финишировали на первом месте. Комплимент команде. У нас были хорошие ситуации при переключении из обороны в атаку, мы должны были избегать контратаки соперника. Два раза мы сыграли с "Аяксом" вничью. У них сильная команда. Мы набрали 14 очков из 18 возможных, я этим доволен. Теперь мы с предвкушеним будем ждать плей-офф.