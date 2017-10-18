Константин Кучаев: "Было сложно поверить в то, что "Базель" разгромил "Бенфику"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" в интервью клубной пресс-службе отметил, что он знает в составе швейцарцев Таулянта Джаку. По его словам, его удивил итоговый счет игры "Базеля" с "Бенфикой" (5:0).

– Параллельно с матчем ЦСКА - "МЮ" "Базель" громил дома "Бенфику". Вас итоговый счет удивил?

– Естественно, до окончания игры никто и думать не думал про "Базель". Потом увидели счет, верилось в него с трудом. Можно сказать, швейцарцы доказали свою силу, дали всем понять, что не слабее "Бенфики", МЮ. С другой стороны, мы и до этого не считали, что "Базель" – легкая команда, что их можно спокойно обыграть. Такого и в помине не было. Те же манкунианцы забили им третий гол в самой концовке, до этого на поле была борьба.

– Успели получше "рассмотреть" кого-то из игроков соперника? Кто выделяется у швейцарцев? Знакомый Сухи? Таулант Джака? Баланта? Ван Волфсвинкел?

– На слуху фамилия Джаки – еще и потому, что у него брат играет в "Арсенале". Остальные имена мне пока не слишком хорошо знакомы. Перед матчем тренеры подробно расскажут нам обо всех исполнителях, а по игре можно будет делать уже серьёзные выводы. В целом "Базель", повторюсь, очень хорош, его результаты это доказывают.



Напомним, что 18 октября в Москве пройдет матч группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Базель". Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.