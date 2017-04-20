09:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Коке: "Атлетико" все равно с кем играть в полуфинале Лиги чемпионов"

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Полузащитник "Атлетико" Коке отметил, что команда готова вновь сыграть с "Реалом" в Лиге чемпионов. Напомним, что "матрасники" в сезоне-2013/14 уступили соседям по городу в финале турнира, в следующем году – в четвертьфинале, а в минувшем сезоне – вновь в финале.

– Нам все равно с кем играть в полуфинале, – цитирует Marca Коке. – Если придется играть с "Реалом" – подойдем к этим матчам в полной боеготовности, как обычно. У нас есть большой опыт игр против соседей, постараемся исправить допущенные ранее ошибки, чтобы вновь пробиться в финал турнира.

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