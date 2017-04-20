Клаудио Раньери: "Эра "Барселоны окончена"

Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери считает, что эра "Барселоны" в европейском футболе окончена. Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов каталонцы дома сыграли вничью с "Ювентусом" (0:0). Первая встреча завершилась разгромным поражением подопечных Луиса Энрике со счетом 0:3.

– Были эры "Манчестер Юнайтед", "Аякса", "Ювентуса", "Милана" и "Интера". Затем пришел черед "Барселоны" и "Реала". Однако теперь для "Барселоны" все кончено, – приводит слова Раньери Mirror.