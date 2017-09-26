Кейн и Мертенс стали лучшими бомбардирами своих клубов в Лиге чемпионов

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн оформил дубль в гостевом матче Лиги чемпионов против АПОЭЛ и вышел на первое место в списке бомбардиров клуба в турнире. На счету 24-летнего форварда шесть голов в пяти матчах. Ранее по четыре раза за "шпор" отличились Питер Крауч и Гарет Бэйл, три – Роман Павлюченко.

Дрис Мертенс забил второй гол "Наполи" в ворота "Фейеноорда" и обошел Эдинсона Кавани по мячам за неаполитанцев в Лиге чемпионов. Бельгиец отметился шестью точными ударами в 16 встречах. (Кирилл БУРДАКОВ)