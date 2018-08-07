Капитан ПАОК: "Со "Спартаком" будет сложнее, чем с "Базелем"

Полузащитник ПАОК Димитрис Пелкас считает, что у его команды хорошие шансы пройти "Спартак" в квалификации Лиги чемпионов. На предыдущей стадии греки обыграли "Базель".

– Наша философия – сегодняшний день. Думаем только об игре со "Спартаком". Мы рады, что прошли этот раунд отбора Лиги чемпионов. Глобально наша цель – групповой этап Лиги чемпионов. При этом думаем только о конкретном матче со "Спартаком", - подчеркнул Пелкас. - С "Базелем" было непросто, но мы сумели его пройти. А со "Спартаком" нам придется еще сложнее, потому что это уже следующий раунд, но у нас хорошие шансы. Соперник опытный, но я бы не сказал, что этого опыта намного больше, чем у нас. Отдадимся игре на сто процентов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)