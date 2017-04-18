Иван Ракитич: "Это не будет просто, но на "Камп Ноу" все возможно"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич верит, что его команда сможет выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой встрече 1/4 финала каталонцы на выезде уступили "Ювентусу" (0:3), а завтра состоится ответная игра.

"Это не будет просто, но на "Камп Ноу" все возможно. Мы боремся до конца", - написал в своем "Твиттере" Ракитич.

Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится в среду, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.