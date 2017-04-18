Иван Ракитич: "Это не будет просто, но на "Камп Ноу" все возможно"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич верит, что его команда сможет выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой встрече 1/4 финала каталонцы на выезде уступили "Ювентусу" (0:3), а завтра состоится ответная игра.
"Это не будет просто, но на "Камп Ноу" все возможно. Мы боремся до конца", - написал в своем "Твиттере" Ракитич.
Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится в среду, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
No será fácil, pero en el Camp Nou todo es posible. Pelearemos hasta el final– Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 18 апреля 2017 г.
It will not be easy, but at Camp Nou everything is possible 🔵🔴 pic.twitter.com/CCKpQ8DfOc