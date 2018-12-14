08:50 | Футбол — Лига чемпионов

Иван Обляков: " У нас молодая команда, и впереди очень много работы, чтобы достичь целей"

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков​ после победного матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" подвел итоги первой половины сезона для армейцев. Он отметил, что впереди еще много работы.

– Как можете оценить итоги первой части сезона для ЦСКА?

– Мы уходим на перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, разрыв с лидирующим "Зенитом" всего четыре очка. Это неплохой задел, чтобы добиться хорошего результат по итогам сезона. У нас молодая команда, и впереди еще очень много работы, чтобы достичь поставленных целей.

– А как могли бы оценить уходящий год для вас лично?

– В профессиональном плане для меня это очень важный год. Я сделал значимый шаг в своей карьере, перейдя из "Уфы" в ЦСКА. Стараюсь совершенствоваться и развиваться. Возможно, прогресс идет не так быстро, но он есть, и я этим очень доволен.

Реал – ЦСКА

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https://iz.ru/823284/sevastian-terletckii/futbolkami-menialis-uzhe-v-razdevalke

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
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