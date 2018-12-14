Иван Обляков: " У нас молодая команда, и впереди очень много работы, чтобы достичь целей"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков​ после победного матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" подвел итоги первой половины сезона для армейцев. Он отметил, что впереди еще много работы.

– Как можете оценить итоги первой части сезона для ЦСКА?

– Мы уходим на перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, разрыв с лидирующим "Зенитом" всего четыре очка. Это неплохой задел, чтобы добиться хорошего результат по итогам сезона. У нас молодая команда, и впереди еще очень много работы, чтобы достичь поставленных целей.

– А как могли бы оценить уходящий год для вас лично?

– В профессиональном плане для меня это очень важный год. Я сделал значимый шаг в своей карьере, перейдя из "Уфы" в ЦСКА. Стараюсь совершенствоваться и развиваться. Возможно, прогресс идет не так быстро, но он есть, и я этим очень доволен.

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