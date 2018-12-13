17:33 | Футбол — Лига чемпионов

Иван Обляков: "Приятно закончить год на такой ноте, разгромить "Реал" на "Бернабеу"

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков​ дал комментарий после победного матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала", сообщает официальный сайт армейцев. 20-летний российский хавбек признался, что испытывает симпатию к мадридскому клубу с детства. 

– Армейцы обыграли лучший клуб мира. Какие впечатления от матча?

– Самые положительные, – заявил Обляков в интервью клубному телевидению ЦСКА. – Приятно закончить год на такой ноте, разгромить "Реал" на "Бернабеу" – это что-то фантастическое (улыбается). Но есть негативный момент, что не прошли в еврокубках дальше.

– Вопрос может прозвучать весело, но все-таки счет 3:0. Легко ли было с "Реалом"?

– (Улыбается) Легко точно не было, тем более трибуны дома помогали испанцам. Но мы воспользовались своими шансами, здорово убегали в контратаки и забивали свои голы. А также плотно действовали в обороне, давали сопернику мало пространства. Индивидуально Иско, Асенсио, Винисиус Жуниор все равно обыгрывали один в один, но свои моментики не реализовали, и мы их за это наказали.

– Федор Чалов сказал, что сбылась его мечта – сыграть на "Бернабеу" и забить. У тебя была подобная мечта?

– Да, потому что "Реал" – одна из моих любимых команд в Европе. Я за них переживаю, но обыграть их все равно очень приятно. Еще бы забил – вообще было бы прекрасно (улыбается).

В текущем сезоне Обляков сыграл в 27 матчах за ЦСКА и "Уфу", забил один гол и отдал две голевые передачи. Россиянин перешел в московский клуб летом из уфимской команды.

Реал – ЦСКА

 

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/ivan-oblyakov-razgromit-real-na-bernabeu-eto-chtoto-fantasticheskoe/

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