Илья Геркус: "Ехать в Турцию тревожно"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус после ничьей в матче 7-го тура РПЛ против "Динамо" (1:1) признался, что испытывает тревожные чувства перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая".

– Смолов не убедил?

– Давайте мы не будем раздергивать команду – кто убедил, кто не убедил. Пока результата нет. Футбол – это командная игра и работа тренера. И всех нас. Я себя не отделяю. Это наша общая неудача, мы ее вместе переживаем.

– Тревожно перед гостевым матчем с "Галатасараем"?

– Ехать в Турцию всегда тревожно. Причем любой команде мира. В то же время это большой праздник – играть в Лиге чемпионов. Мы готовимся, надеемся на лучшее. (Виталий Айрапетов)

"Локомотив" сыграет в группе D против "Галатасарая", "Порту" и "Шальке".

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