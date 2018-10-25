Икер Касильяс: "Это был важнейший матч для "Локомотива"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс после победы над "Локомотивом" в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (3:1) признался, что португальская команда знала о важности этой встречи для красно-зеленых.

- Первые 10 минут "Порту" контролировал игру и соперника, но потом позволил сопернику создать несколько моментов, в том числе пенальти, – отметил Касильяс в эфире "Матч Премьер". – Повезло, что "Локомотиву" не удалось его реализовать. Дальше "Порту" забил два гола, которые полностью перевернули игру. "Локомотив" один мяч отыграл, но "Порту" контролировал ход матча.

Это был важнейший матч для "Локомотива". Мы понимали, что для них это была игра жизни, но "Порту" было важно контролировать игру с первых минут. Очень рады, что заработали три очка.