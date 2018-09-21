Капитан "Интера" Мауро Икарди признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов по версии болельщиков, сообщает пресс-служба УЕФА. Фанаты отметили его мяч, забитый в ворота "Тоттенхэма" (2:1).



Помимо Икарди на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов претендовали форвард "Барселоны" Усман Дембеле, нападающий "Реала" Мариано Диас и полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.