Капитан "Интера" Мауро Икарди признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов по версии болельщиков, сообщает пресс-служба УЕФА. Фанаты отметили его мяч, забитый в ворота "Тоттенхэма" (2:1).
#Icardi goal. Sweetly struck volley. Not just a poacher. #InterTottenham #ForzaInter ⏺️⚫ pic.twitter.com/aZTFVqodV1– #LM10 (@LautaroGoal) 18 сентября 2018 г.
Помимо Икарди на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов претендовали форвард "Барселоны" Усман Дембеле, нападающий "Реала" Мариано Диас и полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
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