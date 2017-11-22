Ибрагимович - в заявке "МЮ", Сухи - в "старте" "Базеля"

Стали известны составы "Базеля" и "Манчестер Юнайтед" на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. На поле появятся два бывших защитника "Спартака" - капитан хозяев Марек Сухи и игрок левого фланга обороны "МЮ" Маркос Рохо. Кроме того, в заявку гостей попал недавно восстановившийся от травмы Златан Ибрагимович.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Базель": Вацлик - Аканджи, Сухи, Баланта - Ланг, Дье, Зуффи, Петретта, Эль-Юнусси - Оберлен.

Запасные - Сальви, Франссон, Аджети, Риверос, Манзамби, Иттен, Буа.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро - Дармиан, Смоллинг, Блинд, Рохо - Лингард, Феллаини, Погба, Эррера, Марсьяль - Лукаку.

Запасные - Перейра, Линделеф, Ибрагимович, Рэшфорд, Шоу, Матич, Мактоминэй.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.