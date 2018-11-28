08:47 | Футбол — Лига чемпионов

Хосеп Гвардьола: "Во Франции не только "ПСЖ" силен"

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Главный тренер "Манчестер Сити"  Хосеп Гвардьола выразил радость по поводу ничьей с "Лионом" (2:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Это позволило его команде выйти в плей-офф.

– Я очень рад, что мы квалифицировались в следующий раунд, – цитирует AFP Гвардьолу. – Мы встречались с очень сильной командой, которая создала нам массу проблем. Часто говорят о "ПСЖ" во Франции, но там не только парижане сильны. У "Лиона" много преимуществ. Желаю удачи этой команде в будущем.

Лион - Манчестер Сити

 

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